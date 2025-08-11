الإثنين 2025-08-11 10:38 ص
 

10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

طفل شهيد بغارات إسرائيلية على غزة
طفل شهيد بغارات إسرائيلية على غزة
 
الإثنين، 11-08-2025 08:51 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فجر الاثنين، 10 فلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة وخان يونس جنوبي القطاع.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد، 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في المخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال خيمة نازحين في شارع اللبابيدي في المدينة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرق مدينة غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
 
