100 شهيد بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا و152,045 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم بلغت 9,752 شهيدًا و40,004 إصابات.
وأشارت الوزارة إلى أنه وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 51 من شهداء المساعدات و230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,706 شهداء، وأكثر من 12,030 مصابًا.
إلى ذلك، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.
