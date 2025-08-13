12 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، استُشهد 4 مواطنين فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب كيسوفيم شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.
كما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات في منطقة موراغ جنوبي خانيونس، جنوب قطاع غزة.
