الأربعاء 2025-08-13 11:55 ص
 

12 شهيدا جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 13-08-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-  استُشهد 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وأُصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال خيامهم قرب الكلية الجامعية في شارع 8 بمدينة غزة.اضافة اعلان


وبحسب مصادر فلسطينية، استُشهد 4 مواطنين فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب كيسوفيم شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون من منتظري المساعدات في منطقة موراغ جنوبي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

 
 
