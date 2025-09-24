12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود

06:31 ص

الوكيل الإخباري- نقل مراسل الجزيرة عن متحدث باسم "أسطول الصمود العالمي" أن 12 هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف، فجر اليوم الأربعاء، 9 قوارب ضمن الأسطول في البحر المتوسط. اضافة اعلان





وكان منظّمو الحملة قد أكدوا استهداف اثنتين من سفن الأسطول مؤخرًا بقنابل حارقة في المياه التونسية.



وقالت إسرائيل إنها لن تسمح لسفن الأسطول بالوصول إلى غزة.