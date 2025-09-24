الأربعاء 2025-09-24 07:38 ص
 

12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود

أسطول الصمود
أسطول الصمود
 
الأربعاء، 24-09-2025 06:31 ص
الوكيل الإخباري-   نقل مراسل الجزيرة عن متحدث باسم "أسطول الصمود العالمي" أن 12 هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف، فجر اليوم الأربعاء، 9 قوارب ضمن الأسطول في البحر المتوسط.اضافة اعلان


وكان منظّمو الحملة قد أكدوا استهداف اثنتين من سفن الأسطول مؤخرًا بقنابل حارقة في المياه التونسية.

وقالت إسرائيل إنها لن تسمح لسفن الأسطول بالوصول إلى غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ماكرون: إذا أراد ترامب جائزة نوبل للسلام فعليه أن يوقف حرب غزة

أعلام دول مجموعة السبع

فلسطين وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك

عربي ودولي المبعوث الأميركي إلى سوريا: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق خفض التصعيد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد!

المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الطقس المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

أسطول الصمود

فلسطين 12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود



 
 





الأكثر مشاهدة