4 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

وأفادت مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء جرّاء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 201 حالة ، بينهم 98 طفلًا.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة.
