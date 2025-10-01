الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة
طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة
 
الأربعاء، 01-10-2025 01:03 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاتين نتيجة التجويع وسوء التغذية (بينهما طفل)، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 455 شهيدًا، من بينهم 151 طفلًا.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنّه، منذ إعلان (التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 177 حالة وفاة، من بينهم 36 طفلًا.
 
 
طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

