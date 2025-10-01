455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

وقالت الوزارة إنّه، منذ إعلان (التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 177 حالة وفاة، من بينهم 36 طفلًا.
