الأحد 2025-09-28 01:44 م
 

66 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 28-09-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 66,005 شهداء و168,162 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.اضافة اعلان


ووصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية 79 شهيدا و379 مصابا.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من شهداء المساعدات 6، والإصابات 66، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,566، وأكثر من 18,769 مصابا.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,137 شهيدا و56,121 مصابا.

وبحسب ما أوضحت الوزارة فإن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

طب وصحة هل يسبب واقي الشمس نقص فيتامين D؟ إليك الحقيقة

قل

طب وصحة أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟

الاء المجالي

أخبار محلية اليوم الوطني السعودي 95

لافتة عليها صورة المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي كالاس: إعادة العقوبات على طهران لا تعني نهاية الدبلوماسية معها

25

المرأة والجمال 3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها

غزة

فلسطين 66 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تله

أخبار الشركات سامسونج تبدأ الإطلاق الرسمي لواجهة ‘One UI 8’ على أجهزة ‘Galaxy’

25

المرأة والجمال طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة



 
 





الأكثر مشاهدة