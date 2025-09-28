66 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ووصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية 79 شهيدا و379 مصابا.
وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من شهداء المساعدات 6، والإصابات 66، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,566، وأكثر من 18,769 مصابا.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,137 شهيدا و56,121 مصابا.
وبحسب ما أوضحت الوزارة فإن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
