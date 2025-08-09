7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، السبت، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات جنوب وادي غزة وسط قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 5 شهداء و33 إصابة من جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات.



وأضافت، أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخر، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع.