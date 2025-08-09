السبت 2025-08-09 12:32 م
 

7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

ا
أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري- استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، السبت، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات جنوب وادي غزة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 5 شهداء و33 إصابة من جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات.


وأضافت، أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخر، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع.


وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيّرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 
 
