7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 5 شهداء و33 إصابة من جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمالي مخيم النصيرات.
وأضافت، أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخر، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيّرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
