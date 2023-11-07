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الثلاثاء، 07-11-2023 09:16 ص

أبو بكر لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويدمر البنية التحتية

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الوكيل الإخباري - قال مدير وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا - ومراسل صوت فلسطين في محافظة جنين ثائر أبو بكر، إن اقتحام الاحتلال لمخيم ومدينة جنين ما زال مستمراً . 

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وبيّن أبو بكر عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أن الاحتلال يعمل بشكل منظم على تدمير البنية التحتية ويخرّب شبكات المياه والكهرباء والطرقات في جنين ومخيمها، منوهاً إلى أن الاقتحامات التي شنها الاحتلال شملت أكثر من 10 قرى ومناطق. 

 

وأضاف أنه تم خلال الليلة الماضية اقتحام بلدة يعبد بعشرات الآليات، واندلعت المواجهات، ما أدى إلى اصابة شاب وتركه ينزف إلى أن تم اعتقاله واستجوابه. 

 

وقال أبو بكر إن الاحتلال يواصل إرهابه وجرائمه في جنين وكل انحاء فلسطين، ويعتقل ويواصل تدمير البنية التحتية ويحرق منازل المواطنين.

 

وأضاف أن معظم المعتقلين يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو ما يعرف "بالملف السري الأمني"، وعدد كبير من المعتقلين يخضعون للتحقيق ويتم منع المحامين من زيارتهم.

 




 

 


 

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