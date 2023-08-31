الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 09:07 ص

أردني يحذر بعد وفاة قريبه قبل أسبوع من عرسه في عمان - فيديو

جثه


الوكيل الإخباري - حذر المواطن الأردني رائد الفجاري من إشعال "الكيزر" أثناء الاستحمام للوقاية من حدوث تماس كهربائي قد يصيب الشخص والذي يؤدي إلى الوفاة . 

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وفي التفاصيل قال الفجاري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الخميس إن ابن خاله الشاب جمال أصابته الكهرباء أثناء استحمامه في اليوم الأول من عيد الأضحى الماضي قبل أسبوع من عرسه في منطقة جبل النصر بعمان. 


وأضاف أن قريبه كان يحضر نفسه للذهاب إلى خطيبته في أول يوم عيد حيث أشعل الكيزر ودخل إلى الاستحمام وحينها حدث تماس المكهربة ووفاته على الفور. 


ونصح الفجاري بتسخين المياه قبل الدخول إلى الاستحمام مشدداً على إغلاق الكيزر أثناء الاستحمام حفاظاً على سلامة المواطنين ، مشدداً على أهمية سلامة التوصيلات الكهربائية بالكيزر وبعدها عن مصدر المياه، والتعامل مع متخصصين بتركيب الأجهزة .

 


 




 

 


 

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