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أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

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الأربعاء، 07-04-2021 10:35 ص

أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال المهندس خالد ابو عليم مدير دائرة عمليات النقل في امانة عمان الكبرى عبر برنامج الوكيل ان عمولة مكاتب التكاسي متفق عليها بالاجماع على ان تكون 18 دينارا لا غير بينما يحق لصاحب التاكسي ان يحصل على عدة خدمات منها تامين التصاريح والوثائق اللازمة في حال التنقل بين المحافظات . 

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واكد ابو عليم ان القرار الاخير المتعلق بالسماح للتكاسي والسرافيس بالعمل على توصيل الطلبات " الدليفري " جاء من باب الاجراءات التخفيفية على المواطنين مشيرا الى ان العدد الذي تقدم للحصول على هذه الخدمة خلال اليومين الماضيين كبير مؤكدا على ان هذه الخدمة اختيارية وليست اجبارية .

 

واضاف ابو عليم ان الية العمل لتوصيل الطلبات ستكون عن طريق شركات التوصيل بحيث يتم توجيه سائق التاكسي والسرفيس لتوصيل الطلب الى المكان المحدد . 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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