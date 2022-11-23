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الأربعاء، 23-11-2022 08:47 ص

الأرصاد تكشف موعد ذروة المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

منخفض


الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن عدة مناطق جبلية وفي البادية شهدت ضباب كثيف صباح اليوم الأربعاء.

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وأضاف آل خطاب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن خلال ساعات نهار اليوم الاربعاء ستكون الأجواء مستقرة وشبه مشمسة أما ليلاً يبدأ تأثير حالة عدم الاستقرار والتي تشهد أمطار مصحوبة بالرعد من ليلة الأربعاء إلى الخميس.


ونوه أن المنخفض الجوي يبدأ تأثيره ليلة الخميس بانخفاض الحرارة درجتين مئويتين وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض الفترات بالمناطق الغربية والشمالية والوسطى .


وأشار أن ذروة المنخفض الجوي المتمركز فوق جزيرة قبرص تكون فجر يوم الجمعة لكثافة الهطول المطري وذلك سيؤدي إلى تشكل السيول.


وينتهي تأثير المنخفض الجوي مع مساء يوم السبت وفق آل خطاب .

وحذر من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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