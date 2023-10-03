الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

عيار 21 و18 .. اسعار بيع الذهب بالاردن اليوم

رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

الثلاثاء، 03-10-2023 09:54 ص

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

WhatsApp Image 2023-10-03 at 9.53.37 AM


الوكيل الإخباري - رصد
أكد المدير التنفيذي لعمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري أن إشارة الشميساني التي بدأ العمل فيها منذ يوم الأحد الماضي ما زالت في المرحلة التجريبية.

اضافة اعلان


وقال الفاعوري، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة وبالتعاون مع إدارة السير تراقبان الواقع المروري للوقوف على أوقات الذروة وساعات الحركة في أوقات متفرقة لتطبيق البرامج على الإشارة من أجل الوصول إلى أفضل حل مروري لتلك المنطقة.


وأضاف أن تعداد الحركة المرورية على دوار الشميساني كان يصل إلى 6 آلاف مركبة في الساعة ويتم تنظيم دخول وخروج المركبات من خلال رجل سير، لافتا إلى أن الدوار لا يحتمل مرور أكثر من 4 آلاف مركبة وأصبح من الواجب تفعيل إشارة ضوئية.


وأشار الفاعوري أنه سيتم مراقبة الحركة المرورية في أوقات مختلفة وخاصة في الفترة 7-9:30 صباحا وفي الفترة المسائية مع خروج الموظفين من أماكن عملهم وهي وقت الذروة، مبينا أن المراقبة ستأخذ بعض الوقت ولا يمكن الوصول إلى حل مروري خلال يوم أو يومين.


وبيّن أن الأسلاك الظاهرة على الإشارة الضوئية ما زالت ظاهرة للعيان وذلك من إجراء أعمال الحفريات مرة واحدة وذلك للحفاظ على الصورة البصرية للشوارع.


وكان اشتكى عدد من السائقين من وجود أزمات مرورية على دوار الشميساني وذلك بعد بدء العمل بالإشارة داعين إلى إيجاد حل مروري للتقليل من الاختناقات المرورية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8879

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

فلوس 3

المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

الجامعة الاردنية (1)

الجامعة الأردنية: نقل طالبات من سكن الزهراء الداخلي إلى سكن الأندلس جراء أعمال صيانة

M63A8869

التربية: الانتهاء من صيانة 800 مدرسة بقيمة 14 مليون دينار مع نهاية العام الحالي

maxresdefault (13)

اللحام: لا علاقة لمنظومة "حكيم كليم" بتأخير إصدار موافقات صرف الأدوية من الصيدليات

طط

الصناعة والتجارة: الكفالات الإلزامية تشمل المركبات الحديثة " البنزين والهايبرد و الكهرباء"

أخبار متعلقة
maxresdefault (13)

اللحام: لا علاقة لمنظومة "حكيم كليم" بتأخير إصدار موافقات صرف الأدوية من الصيدليات

WhatsApp Image 2023-09-13 at 9.49.23 AM

لافتة إنسانية لطبيب أردني.. هذه قصة الطبيب صبح

ab624770c9b6213cecba067f326331e2

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل