الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

الوكيل الإخباري - رصد

أكد المدير التنفيذي لعمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد الفاعوري أن إشارة الشميساني التي بدأ العمل فيها منذ يوم الأحد الماضي ما زالت في المرحلة التجريبية.

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وقال الفاعوري، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة وبالتعاون مع إدارة السير تراقبان الواقع المروري للوقوف على أوقات الذروة وساعات الحركة في أوقات متفرقة لتطبيق البرامج على الإشارة من أجل الوصول إلى أفضل حل مروري لتلك المنطقة.



وأضاف أن تعداد الحركة المرورية على دوار الشميساني كان يصل إلى 6 آلاف مركبة في الساعة ويتم تنظيم دخول وخروج المركبات من خلال رجل سير، لافتا إلى أن الدوار لا يحتمل مرور أكثر من 4 آلاف مركبة وأصبح من الواجب تفعيل إشارة ضوئية.



وأشار الفاعوري أنه سيتم مراقبة الحركة المرورية في أوقات مختلفة وخاصة في الفترة 7-9:30 صباحا وفي الفترة المسائية مع خروج الموظفين من أماكن عملهم وهي وقت الذروة، مبينا أن المراقبة ستأخذ بعض الوقت ولا يمكن الوصول إلى حل مروري خلال يوم أو يومين.



وبيّن أن الأسلاك الظاهرة على الإشارة الضوئية ما زالت ظاهرة للعيان وذلك من إجراء أعمال الحفريات مرة واحدة وذلك للحفاظ على الصورة البصرية للشوارع.



وكان اشتكى عدد من السائقين من وجود أزمات مرورية على دوار الشميساني وذلك بعد بدء العمل بالإشارة داعين إلى إيجاد حل مروري للتقليل من الاختناقات المرورية.