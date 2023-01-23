الأمانة: رفع عدد اعتراضات السير إلكترونيا إلى 800 موعد يومي و 16 ألف طلب تقدم خلال يومين

الوكيل الإخباري - رصد - قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الكبرى الدكتور أحمد العموش، إن الاعتراض الإلكتروني على مخالفات السير فقط ضمن حدود الأمانة، منوهاً إلى أنه قد يكون بالمستقبل تعاون مع محاكم البلديات في المحافظات الاخرى.

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وأضاف العموش، في حديث لـ "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، أنه بعد إطلاق منصة الاعتراض الإلكترونية بيومين تقدم 16 ألف طلب اعتراض بعد تداول اشاعة غير صحيحة ربطت الاعتراض على المخالفات بالعفو العام، منوهاً إلى أنه تم رفع عدد الطلبات اليومية التي تُقدم للمواعيد في المحكمة من 600 اعتراض الى 800 طلب يومياً .



وأشار إلى أن صاحب العلاقة ( صاحب المركبة أو المخالفة) يجب أن يعترض على المخالفة في حال المخالفات الغيابية ودون ذلك لن يُقبل الاعتراض، موضحاً أن الاعتراض يكون المركبة إذا كان عليها عدة مخالفات ويتم الاعتراض عليها معاً، أما المخالفات الوجاهية فسيكون الاعتراض عليها من قبل السائق.



وحول المخالفات الخطرة مثل قطع الاشارة حمراء، قال العموش إنه لا يوجد استثناء على نوع المخالفة، ويجب أن يكون صاحب العلاقة هو مُقدم الاعتراض.



وحول موعد الترخيص وموعد الإعتراض بعد التسجيل الالكتروني، أوضح أن على المواطن أن ينسق بين وقت تقديم الاعتراض وموعد انتهاء ترخيص المركبة ، مؤكداً انه من يريد دفع المخالفات يستطيع الترخيص دون انتظار.



وأشار العموش إلى أن إعطاء موعد للاعتراض على المخالفات هو تنظيمي إجرائي، ولا يأخذ الاعتراض مدة 5 دقائق بعكس ما كان عليه سابقاً.



وحول الملاحظات، قال إن الضغط على الخدمة كبير، إضافة إلى أن قرابة 50% ممن لهم موعد اعتراض لا يأتون للمحكمة، منوهاً أن ذلك يحرم آخرين من الاعتراض بعد حجز الدور.



وختم ان التعديل والتطوير للخدمة مستمر، موضحاً أن هناك فيديو تعريفي لآليات الاعتراض للتسهيل على المواطنين منشور على صفحة الأمانة على فيسبوك .