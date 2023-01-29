الاشغال: تمويل كويتي لتأهيل طريق العقبة الخلفي والموافقة على التنفيذ قريباً

الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي أنه سيتم إعادة صيانة طريق العقبة الخلفي بعد موافقة الممولين في دولة الكويت الشقيقة على استكمال أعمال الصيانة.

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وتوقع الربضي عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الأحد، أن تصل الموافقة خلال أسبوعين إلى ثلاثة اسابيع، لافتا إلى أن المشروع ممول من قرض كويتي.



وقال إنه ستتم أعمال الصيانة على الطريق بوضع طبقتين من الخلطات الاسفلتية، مبينا أنه تم طرح عطاء المشروع الذي تقدر مسافته بـ17 كم وإحالته على مقاول لتنفيذه مباشرة.



وحول طريق الموقر باتجاه مثلث الأزرق، أشار الربضي إلى أنه سيعقد في وقت لاحق اليوم الأحد، اجتماع مع إدارة السير لترتيب التحويلات المرورية على هذا الجزء من الطريق.



وأضاف أنه سيتم بعد ترتيب التحويلات المرورية البدء بتعبيد الطريق.



أما عن طريق الجوفة - الكفرين أوضح الربضي أنه كان هناك بعض الإشكالات التي اخرت استكمال المشروع، لافتا إلى أنه سيتم البدء بهذا الجزء من الطريق بمسافة 700 متر.



وتابع أنه بعد إنجاز هذا الجزء من الطريق سيتم استكمال أعمال الخلطات الاسفلتية على كامل الطريق.