الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

تظاهرات في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من القدس

تمكين رجال الأمن من قراءة الوثائق الرقمية عبر تطبيق سند

الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ 61 غداً

تونس: 7 ملايين ناخب يتوجهون لمكاتب الاقتراع لاختيار نصف أعضاء البرلمان

تنظيم الطاقة: ارتفاع قيمة الفواتير بسبب الأحوال الجوية ولم ترفع أسعار الكهرباء

دغلس: مستوطنون يرتكبون 144 اعتداء جنوب نابلس

ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

الاحتلال يقرر إغلاق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس

قطر: التأمين الصحي شرط للحصول على تأشيرة زيارة اعتبارا من الأربعاء

الأحد، 29-01-2023 09:52 ص

الاشغال: تمويل كويتي لتأهيل طريق العقبة الخلفي والموافقة على التنفيذ قريباً

1609152423242


الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس معن الربضي أنه سيتم إعادة صيانة طريق العقبة الخلفي بعد موافقة الممولين في دولة الكويت الشقيقة على استكمال أعمال الصيانة.

اضافة اعلان


وتوقع الربضي عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الأحد، أن تصل الموافقة خلال أسبوعين إلى ثلاثة اسابيع، لافتا إلى أن المشروع ممول من قرض كويتي.


وقال إنه ستتم أعمال الصيانة على الطريق بوضع طبقتين من الخلطات الاسفلتية، مبينا أنه تم طرح عطاء المشروع الذي تقدر مسافته بـ17 كم وإحالته على مقاول لتنفيذه مباشرة.


وحول طريق الموقر باتجاه مثلث الأزرق، أشار الربضي إلى أنه سيعقد في وقت لاحق اليوم الأحد، اجتماع مع إدارة السير لترتيب التحويلات المرورية على هذا الجزء من الطريق.


وأضاف أنه سيتم بعد ترتيب التحويلات المرورية البدء بتعبيد الطريق.


أما عن طريق الجوفة - الكفرين أوضح الربضي أنه كان هناك بعض الإشكالات التي اخرت استكمال المشروع، لافتا إلى أنه سيتم البدء بهذا الجزء من الطريق بمسافة 700 متر.


وتابع أنه بعد إنجاز هذا الجزء من الطريق سيتم استكمال أعمال الخلطات الاسفلتية على كامل الطريق.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1067

3 إصابات بحادث تصادم 5 مركبات على شارع الأردن

jkjhkj - Copy

وزير الزراعة: إصابات الحُمى القلاعية المسجلة بسبب اعلاف استوردت من أحد الدول العربية

M63A8869

التربية: منحتان لبناء 60 مدرسة في الأردن

AWN_b6b08image_story

الأمانة: رفع عدد اعتراضات السير إلكترونيا إلى 800 موعد يومي و 16 ألف طلب تقدم خلال يومين

كلية-تمريض

الصحة: قرار بإعادة امتحان مزاولة التمريض بعد رصد تجاوزات في الامتحان

3b983d01-3736-4576-b4ad-0d74fe4d61e5

الضمان يعيد التحذير من محاولات بيع الراتب التقاعدي

أخبار متعلقة
كلية-تمريض

الصحة: قرار بإعادة امتحان مزاولة التمريض بعد رصد تجاوزات في الامتحان

electric-car

وكلاء السيارات تحذر من كفالات غير معتمدة يمنحها تجار على السيارات الكهربائية

ما-هي-اجراءات-بيع-عقار-ورثة-بالمزاد-العلني-وشروطها (1)

الذنيبات يتعهد ببحث تشريعات بيع العقارات بالمزاد العلني

Image1_1120191617020377880874 (1)

رئيس اللجنة القانونية النيابية: مقترحات لتخفيف الاكتظاظ بالسجون

1220226162116247161844

الاعتراض على مخالفات السير في عمّان إلكتروني فقط اعتباراً من يوم الأحد القادم

IMG_0800

التنمية تكشف شروط الحصول على التأمين الصحي للأسر الفقيرة