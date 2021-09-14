البطل قرادة لـ برنامج الوكيل : وزني 74 وأحمل 4 أضعاف جسمي - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عبّر البطل عمر قرادة أحد أبطال الأردن، أبطال زين البارالمبيين والحاصل على أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية عن سعادته حيال ما حصل عليه من إنجاز وتميز ، لما حصده من تفوق يفتخر به.

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وأشار قرادة الثلاثاء بفخر لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، إلى أنه أن حصد الميدالية ضمن المنافسات على وزن 49 كغم، في دورة الألعاب البارالمبية /طوكيو 2020.

وبين في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن وزنه 47 كيلو غرام ، لافتا أنه يرفع نحو 4 أضعاف جسمه.

وتابع " تغلبت على منافسي الفيتنامي لي فان كونغ وقمت برفع173 كغم".

وتعتبر الميدالية الذهبية هذه الأولى للأردن على المستوى العربي، وفق اللجنة الأولومبية الأردنية.

ومن جهته أشاد الإعلامي الوكيل بجهود ومثابرة البطل قرادة ، منوها أنه نافس 234 منافسا ، وبمشاركة 18 دولة عربية بتميز واقتدار حاملا اسم الأردن في بطولته التي تعتبر نيشان تفوق .