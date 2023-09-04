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الترخيص: نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح بسبب التحبير والعمل جارٍ على استبدالها

الإثنين، 04-09-2023 10:08 ص

الترخيص: نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح بسبب التحبير والعمل جارٍ على استبدالها

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تعبيرية


الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العقيد عمر القرعان ، ان نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح "اللون الأسود للأرقام" بسبب إشكالية بعملية تحبير اللوحات.

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وقال القرعان عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين إن لوحات المركبات التي تعرضت لمسح أرقامها يبلغ عمرها سنتين وكان بسبب مشكلة مؤقتة بالتحبير، داعياً أصحاب المركبات الذين واجهوا هذه الإشكالية مراجعة مراكز الترخيص لاستبدال اللوحة ( أو إعادة تحبيرها) مجاناً. 


وأكد أن المواطن الذي يراجع إدارة الترخيص بسبب هذه اللوحات يتم تصويبها دون دفع أي تكاليف مشيراً أن الاستمرار بلوحة ممسوحة الأرقام يعتبر مخالفاً للقانون .


وشدد على أن لوحة المركبة هي بمثابة هوية لها ، وان القانون غلظ عقوبة إخفاء أو عدم وضوح رقم لوحة المركبة، داعياً لعدم الانتظار لموعد تجديد الترخيص والمبادرة باستبدال النمر غير الواضحة من خلال مراكز الترخيص.

 




 




 

 


 

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