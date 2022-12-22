التعليم العالي: أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية منتصف الشهر القادم

الوكيل الإخباري - خاص

توقع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الحالي منتصف شهر كانون الثاني القادم وقبل موعد السحب والإضافة بالجامعات .



وأضاف الخطيب اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن الوزارة بالمراحل الأخيرة في معالجة طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية والتي يبلغ عددها 28 ألف طلب .



ولفت أن الوزارة معنية بالاعتراضات الحقيقية التي تتضمن وثائق تثبت وجود خطأ مشيراً أن الوزارة ملزمة في تعديلها.

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