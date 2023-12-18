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الإثنين، 18-12-2023 10:26 ص

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي استمرار جهود الأردن في دعم الأشقاء بقطاع غزة.اضافة اعلان


وقال الشبلي اليوم الاثنين، عبر البث المفتوح للإذاعات الأردنية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، إن الأردن ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة بادر بإرسال نحو 25 طائرة إغاثية منها 5 طائرات إنزال جوي للمستشفى الميداني الأردني في غزة بالإضافة لإرسال 39 شاحنة.

وأضاف أن المساعدات تضمنت مساعدات إغاثية ومواد غذائية ومواد طبية ومواد أخرى مثل الملابس ووسائل التدفئة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة من قبل الهيئة بالتعاون مع شركائها لإيصال المساعدات وتنظيم وصولها إلى المحتاجين في القطاع المحاصر.

وأشار الشبلي إلى أن الأردن ما زال يقدم الكثير في دعم الأشقاء بقطاع غزة وما زال يستقبل الجرحى والمصابين والمرضى كان آخرهم مرضى السرطان نظرا لعدم وجود أي مؤسسات تستطيع أن تقدم العلاج اللازم لهم بسبب انهيار المنظومات الصحية في غزة بعد عدوان الاحتلال.

ودعا باسم الهيئة الأردنيين أفرادا ومؤسسات وجهات مختلفة إلى تقديم الدعم اللازم للأشقاء في قطاع غزة.

 




 

 


 

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