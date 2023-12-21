الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد جنوب جنين وينصب حواجز عسكرية

3 بدائل لـ "السيوف الحديدية" .. حكومة الاحتلال تجتمع لتغيير اسم الحرب على غزة

يونيسف: أطفال غزة محرومون من 90% من استهلاكهم الطبيعي للمياه

توقيع اتفاقية لمشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة بـ97 مليون يورو

عيار 21 .. أسعار الذهب والليرة بالأردن اليوم

وفاة الفنان الأردني علـي العبـادي - صورة

من بينها الأردن .. عطل يصيب خدمات منصة "إكس" بعدد من دول العالم

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

حماس: لن نطلق سراح الرهائن قبل هذين الشرطين

عاجل

استشهاد مسنة لبنانية وإصابة زوجها بقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

الخميس، 21-12-2023 09:37 ص

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

411976_6_1632506625


الوكيل الإخباري - كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
الدكتور عادل البلبيسي أن الفيروسات الأكثر انتشار حاليا في الأردن هي الإنفلونزا والفيروس المخلوي وبنسبة أقل كورونا.

وقال البلبيسي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الخميس، إن موسم انتشار الإنفلونزا يكون في شهري 12 و1 من كل عام، لافتا إلى أن النمط السائد منها العام الحالي هو H3N2 وأعراضه مختلفة بالشدة عن الإنفلونزا التي كانت سائدة سابقا وهي H1N1 وقد تكون أقل شدة أو أعلى شدة وذلك يعتمد على حسب مناعة الشخص المصاب.

وأضاف أن الفيروس المخلوي بدأ بالانتشار منذ الأسبوع الماضي وخلال الأسبوع الحالي، أما إصابات فيروس كورونا فهي قليلة جدا ولا تستدعي حتى الإدخال إلى المستشفيات وتمثل نحو 3% من فحوصات التحري عن الأمراض التنفسية.

وأشار البلبيسي إلى وجود لقاح لفيروس الإنفلونزا وهو يؤخذ من قبل الأشخاص كبار وصغار السن والأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية والمناعية بالإضافة للكوادر الصحية والحوامل.

وبيّن أن الإنفلونزا لا تستدعي الحصول على المضادات الحيوية ويمكن علاجها بتناول السوائل وفيتامين سي الموجود في الحمضيات والحصول على الراحة، داعيا إلى انتهاج السلوك الوقائي وعدم الاختلاط بالمصابين والابتعاد عن السلوكيات التي قد تنقل المرض من المصاب لباقي الأشخاص الأصحاء.

أما عن المتحور الجديد لفيروس كورونا لفت البلبيسي إلى أنه تم اكتشافه في شهر 11 الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهو متحور فرعي من سلالة أوميكرون ولا يستدعي الخطر.

وتابع أن أعراضه مشابهة جدا لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المتعارف عليها مثل الحمى القشعريرة الصداع الألم في العظم وغيرها من الأعراض التي تعرض لها الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس.

اضافة اعلان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

بنك الدم يدعو الأردنيين إلى التبرع لتعزيز المخزون ودعم الأشقاء في غزة

d6b1eb94-bfcd-4089-a230-58688f55b9c3

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

222

من قطاع غزة.. مرضى وناجون من السرطان يروون تجاربهم المريرة لـ "الوكيل"

371316

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

web 2

مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: نسعى لاستقبال 300 مريض سنوياً من قطاع غزة

ممم

الحوارات لـ الوكيل: ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية

أخبار متعلقة
d6b1eb94-bfcd-4089-a230-58688f55b9c3

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

371316

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

000_Nic6351929-e1405932074519

المعايطة: خسائر الاحتلال في غزة قد تسرع قابلية إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات مع حماس

2 (13)

مدراء مستشفيات ومركز صحي يكشفون تفاصيل وفيات وإصابات تدهور حافلة سلحوب