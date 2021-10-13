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التعليم العالي لـ برنامج الوكيل : رفع القبول في تخصص الطب إلى 15% و تخصص طب الأسنان إلى 19%

الأربعاء، 13-10-2021 08:49 ص

التعليم العالي لـ برنامج الوكيل : رفع القبول في تخصص الطب إلى 15% و تخصص طب الأسنان إلى 19%

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - براء الشلالدة - قال مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إنه تم فتح اليوم الاربعاء تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصي الطب وطب الأسنان لطلبة رفع المعدل (المعيدين) وستغلق في الساعة 12 ظهر يوم غد الخميس.

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وأضاف الخطيب اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أنه تم استثناء الطلبة الذين اختاروا تخصص الطب كخيار أول في المرة الأولى  .


وأشار إلى أنه سيتم رفع القبول في تخصص الطب إلى 15%  و تخصص طب الأسنان إلى 19% منوها أن نتائج القبول ستعلن مساء يوم غد الخميس.


وكانت قد أعلنت الوزارة عن تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصي الطب وطب الأسنان لطلبة رفع المعدل (المعيدين)، والذين تقدموا بطلبات التحاق للقبول الموحد للعام الجامعي 2021 / 2022.


 




 

 


 

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