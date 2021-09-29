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الأربعاء، 29-09-2021 08:59 ص

طالب أردني في الجزائر يناشد التعليم العالي

التعليم العالي 2


الوكيل الإخباري - ناشد شاب أردني يدرس تخصص الطب في الجزائر عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" مساعدته بشأن استكمال دراسته التي تتم من خلال بعثة أردنية من قبل التعليم العالي .

وأضاف اليوم الاربعاء أنه فقد والده في أحداث مستشفى السلط مما استدعاه أن يعود من الجزائر إلى أرض الوطن بسبب وفاة والده مؤكدا أنه واجه صعوبة بالعودة إلى الجزائر بعد الانتهاء من مراسم العزاء ولم يحصل على مقعد سفر رغم تواصله مع وزارة التعليم العالي والسفارة الجزائرية والملحق الثقافي ولم يتوصل إلى نتيجة.

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ونوه الطالب أنه في بداية شهر أيلول تمكن من العودة إلى الجزائر لاستكمال دراسته وتفاجأ أن جامعته في الجزائر حرمته من مواده وطالبته بإعادة العام الدراسي من جديد .


وذكر أن جامعته لم يصلها أي أوراق رسمية أو عذر رسمي من الجانب الأردني مما استدعى سوء الوضع وإلزامه بإعادة السنة.

 

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