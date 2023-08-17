الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-08-2023 09:19 ص

التعليم العالي يوضح للطلبة الناجحين في التوجيهي بشأن التسجيل بالجامعات

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الوكيل الاخباري - خاص 
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق باسم الوزارة، الدكتور مهند الخطيب إن تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس سيبدأ يوم الاثنين القادم وسيستمر لغاية 8 أيام أي ينتهي يوم الاثنين الذي يليه الساعة الثانية عشر مساءً.

وأضاف الخطيب عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على"راديو هلا" اليوم الخميس أن تقديم طلبات الالتحاق للدبلوم المتوسط سيبدأ يوم الثلاثاء القادم وسيستمر لغاية 8 أيام أي ينتهي يوم الثلاثاء الذي يليه.

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ولفت أن خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن مواعيد محددة لتقديم طلبات التجسير وتقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين .

وبشأن تخصصات الدبلوم المتوسط أكد أنه يحتوي على مجموعة من التخصصات المطلوبة منها (تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، العلوم الجمركية والضريبية، حساب الطرق والكميات، التكييف والتبريد، علم البيانات، هندسية الأبنية الذكية، فنون التصميم الداخلي والديكور).


وأشار أن الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد سيتيح للطلبة التعرف على التخصصات المناظرة لتخصصات الدبلوم المتوسط في الجامعات الرسمية والتي يمكن أن يجسر إليها في المستقبل.


ولفت أن الموقع الرسمي متوفر به قسم يسمى " اختر تخصصك" يحتوي على عدة مقاطع فيديو يساعد الطلبة باختيارات تخصصاتهم بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعربي. 


ودعا الطلبة الناجحين في التوجيهي الدخول إلى موقع القبول الموحد والإطلاع على كافة التخصصات المشبعة والراكدة والاطلاع على تفاصيلها .


 




 

 


 

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