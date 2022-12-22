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الخميس، 22-12-2022 09:34 ص

التعليم العالي: 50 مؤسسة تعليم عالي عربية وأجنبية تم سحب الاعتراف بها منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري - خاص 
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الاعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب إن لجنة الاعتراف بالمؤسسات غير الاردنية سحبت اعتراف ما يقارب 50 مؤسسة تعليم عالي عربية وأجنبية منذ بداية العام الحالي وما زالت العملية مستمرة .

وأضاف الخطيب اليوم الخميس عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن عدد الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي يبلغ 3 آلاف مؤسسة تعليم عالي .

ولفت أن قرار سحب اعتراف أي مؤسسة تعليم عالي غير أردنية يدخل حيز التنفيذ بتاريخ صدوره منوهاً أن الطلبة الأردنيين الدارسين في هذه المؤسسات قبل تاريخ صدور القرار تعتمد شهاداتهم لدى الأردن ولا تعتمد شهادة أي طالب سجل في الجامعة بعد تاريخ صدور القرار.

ونصح الطلبة الاردنيين الراغبين بالدراسة في الخارج مراجعة قائمة مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المطروحة على موقع وزارة التعليم العالي والتي يتم مراجعتها كل 3 سنوات والتأكد من إلتزام المؤسسات بالمعايير والأسس.

وتابع " على الطلبة الراغبين بالمساعدة من قبل مكاتب الخدمات الجامعية الرسمية المرخصة يمكن مراجعة موقع الوزارة لأخذ ارقامهم واسمائهم".

وحذر من الجامعات الوهمية وغير المعترف بها والتي تنشر عن التعليم الإلكتروني مضيفاً أن الوزارة ترصد كل هذه الإعلانات ويتم تحويلها إلى الجهات المعنية .

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