التميمي لـ برنامج الوكيل: شهيد في الخليل واعتقال أكثر من 1000 منذ بداية العدوان في غزة

الوكيل الإخباري -

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قال مراسل وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية - وفا - في مدينة الخليل جويد التميمي، إنه ارتقى صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً في الخليل، وأصيب اثنين آخرين، في بلدة سعير، كما أصيب اثنين آخرين في بلدة الظاهرية، وأصيب العشرات بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز في بلدات بني نعيم ودورا، وغيرها من بلدات الخليل، الى جانب اعتقال العشرات من مدينة الخليل.وأضاف التميمي، عبر راديو هلا خلال برنامج الوكيل، أن الاحتلال قام باعتقال قرابة 20 شخصاً من بلدة السموع، إضافة إلى اعتقال صحفي، منوهاً إلى أن الاعتقالات رافقها ضرب مبرح همجي.ونوه التميمي، إلى أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي - بداية الاحداث في غزة - تم اعتقال أكثر من 1000 مواطن من مدينة الخليل وحدها، مشيراً إلى أنه يتم كل يوم اعتقال 20 إلى 25 شخصاً، وأن هذه الاعتقالات تطال الصغير والكبير وبشكل غير مسبوق.وأضاف أن الاحتلال يتعمّد اعتقال أي فلسطيني يشارك ويدعم المقاومة بأي شكل، حتى لو كان من خلال منشور بسيط عبر مواقع التواصل، موضحاً أن مدينة الخليل مُطبق عليها، والاحتلال يعمل على فرض حالة أمنية غير مسبوقة.وقال التميمي، إن المواجهات مع المستوطنين في الخليل مستمرة، وهناك هجوم يومي من المستوطنين الذين تم تسليحهم على المواطنين العزل، مؤكداً أن حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال في الضفة هو لمحاولة فرض حالة رعب للمواطنين.