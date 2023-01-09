التنمية تكشف شروط الحصول على التأمين الصحي للأسر الفقيرة

الوكيل الإخباري

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- كشفت مديرة مديرية تعزيز الإنتاجية والمساكن في وزارة التنمية الاجتماعية دلال خليفات شروط الحصول على التأمين الصحي للأسر الفقيرة.وقالت خليفات، اليوم الاثنين، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على إذاعة "هلا"، إنه يجب أن يكون أردني الجنسية وألا يكون رب الأسرة أو أي أحد من أفراد الأسرة حاصلا على تأمين صحي من جهة أخرى، وألا يزيد دخل الأسرة من كافة المصادر عن 300 دينار شهريا، وألا تمتلك الأسرة مركبات خصوصي أو عمومي أو مركبة شحن أو باص نقل مشترك وألا يكون مضى على سنة الصنع سبع سنوات بالإضافة إلى عدم امتلاك الأسرة لسجل تجاري أو اشتراك اختياري بالضمان الاجتماعي.وأضافت أن دور الوزارة يقتصر على إعداد الدراسات الاجتماعية للأسر المتقدمة بطلبات للاستفادة من التأمين الصحي، وفي حال انطباق الشروط فإن الوزارة تخاطب مديرية الصحة المعنية من أجل إصدار بطاقات التأمين الصحي للأسرة المنتفعة.وأشارت خليفات إلى أن السكوترات ذات العجلة الواحدة أو 3 عجلات والدراجات الهوائية المزودة بمحركات تعامل معاملة المركبات وفي حال كانت حديثة الصنع فإنها تحول دون استفادة الأسرة من التأمين الصحي للأسر الفقيرة.وكان أحد المواطنين اشتكى عبر برنامج "الوكيل"، من رفض طلبه لتأمين بناته بالتأمين الصحي بسبب اقتناء أحد أبنائه لدراجة سكوتر يستخدمها كوسيلة نقل أثناء ذهابه إلى الجامعة.