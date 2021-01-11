الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

الوكيل الإخباري - حذّر رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام ، الرائد أنس الحلاحلة ، المواطنين ، من تبادل معلومات مصرفية عبر تطبيق "الواتساب"، كما وحذّر من فتح الروابط مجهولة المصدر .

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وبين الحلاحلة ، الإثنين ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك أخطاء بشرية تتسبّـب باختراق التطبيق بسهولة .

وأضاف للإعلامي محمد الوكيل، أنه قد كثُر في الآونة الأخيرة ، البلاغات التي تتعلق باختراق التطبيق ، حيث يتم إضافة الشخص إلى "جروب" ، ومطالبته بتزويده بمعلومات وأرقام خاصة .

وأوضح ان هنالك من يستغل أسماء لشخصيات معروفة ، لغايات الاحتيال المالي ، منوها أن هنالك مبالغ مالية يتم تحويلها إلى خارج الأردن، عدا عن الاحتيال عبر البطاقات الإئتمانية، داعيا إلى عدم تبادل مثل تلك المعلومات عبر "الواتساب" .

"في حال ثبت تورط أشخاص بعملية الاختراق ، يتم إحالتهم للقضاء في حال تواجدهم داخل المملكة ، وفي حال تواجدهم خارج الأردن، يتم التنسيق مع السلطات الخارجية في سبيل القبض عليهم "، وفق الحلاحلة .

ونوه أنه يتم استقبال البلاغات حيال تلك القضايا من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية ، ليصار إلى التحقيق والكشف عن المتورطين.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي ، كشفت خطوات استرداد حساب "واتساب" بعد تعرضه للسرقة.



وقالت الوحدة - في وقت سابق -إنه لاسترداد حساب واتساب يجب حذف التطبيق من الهاتف، ثم اعادة تحميله وتفعيله باستخدام نفس رقم الهاتف.



وأكدت أهمية مراسلة تطبيق واتساب عبر البريد الالكتروني [email protected] .



ولفتت إلى ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية بعد استعادة الحساب.







