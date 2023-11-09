الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

الوكيل الإخباري - كشف مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عن تعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة بسبب المعارك، موضحاً أنه يتلقى العلاج الآن في المستشفى الاندونيسي وجاري العمل على نقله للمملكة.

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وأضاف القضاة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن هناك تنسيق وجسر جوي لإخلاء كل الأردنيين من غزة الراغبين بمغادرتها، موضحاً أنه تم حتى الآن إخلاء 260 أردنياً، من أصل 569 مواطناً.



ونوه إلى أنه بقي في غزة الآن قرابة 300 أردني، والخارجية على تواصل دائم معهم.



وبيّن القضاة أن عمليات الإخلاء مستمرة ولم تتوقف، وسيكون هناك طائرات ستذهب لإحضار أردنيين، مؤكداً على أن جلالة الملك أمر بجسر جوي مع غزة لإيصال المساعدات واخراج كل الأردنيين من هناك، ولن يتوقف العمل الا بإخراج كل الأردنيين الراغبين بذلك.



وقال القضاة، إن هناك فريق من الوزارة أمام بوابة رفح من الجانب المصري يستقبل الأردنيين الذين يتم إخلاؤهم ويقدم لهم المساعدات اللازمة.



وأكد على أن عمليات الإخلاء كانت صعبة، وتم العمل ضمن خلية واحدة مع مختلف الجهات، وكان هناك عدة خطط لعمليات الإخلاء، منها من خلال القاهرة ، ومن خلال العريش ومن خلال البحر، وكانت كل السيناريوهات على الطاولة .



وحول المستشفى الميداني، أكد أنه يعمل الآن بكل طاقته ويقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع الأشقاء في غزة.



وحول الجهود الأردنية الدبلوماسية، أوضح أن هناك جهد سياسي كبير، وتم توظيفه على المستوى العربي والعالمي، وهناك حراك مستمر، منوهاً اننا لن نتوقف إلى أن تتوقف الحرب وتنتهي هذه المأساة غير المسبوقة في غزة.