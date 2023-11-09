الخميس 09-11-2023
الوكيل الاخباري

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين ولإجراء المقابلات الشخصية

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

انخفاض جديد على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

جيش الاحتلال يقع بخطأ مطبعي ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

الإعلام الحكومي في غزة: 60 مدرسة خرجت من الخدمة

سوريا: طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانا على المنطقة الجنوبية

الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

إيطاليا: سفينة مجهزة بمستشفى ستغادر إلى المياه قبالة غزة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

عاجل

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

الخميس، 09-11-2023 08:51 ص

الخارجية: إصابة بليغة لأردني في غزة وجاري العمل على نقله للمملكة

DAA90B6Bq21WniU2ECWk9TswFaE0WV3to82ztxxS


الوكيل الإخباري - كشف مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عن تعرّض مواطن أردني في غزة لإصابة بليغة بسبب المعارك، موضحاً أنه يتلقى العلاج الآن في المستشفى الاندونيسي وجاري العمل على نقله للمملكة.

اضافة اعلان


وأضاف القضاة، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، أن هناك تنسيق وجسر جوي لإخلاء كل الأردنيين من غزة الراغبين بمغادرتها، موضحاً أنه تم حتى الآن إخلاء 260 أردنياً، من أصل 569 مواطناً. 

ونوه إلى أنه بقي في غزة الآن قرابة 300 أردني، والخارجية على تواصل دائم معهم. 


وبيّن القضاة أن عمليات الإخلاء مستمرة ولم تتوقف، وسيكون هناك طائرات ستذهب لإحضار أردنيين، مؤكداً على أن جلالة الملك أمر بجسر جوي مع غزة لإيصال المساعدات واخراج كل الأردنيين من هناك، ولن يتوقف العمل الا بإخراج كل الأردنيين الراغبين بذلك. 

وقال القضاة، إن هناك فريق من الوزارة أمام بوابة رفح من الجانب المصري يستقبل الأردنيين الذين يتم إخلاؤهم ويقدم لهم المساعدات اللازمة. 

وأكد على أن عمليات الإخلاء كانت صعبة، وتم العمل ضمن خلية واحدة مع مختلف الجهات، وكان هناك عدة خطط لعمليات الإخلاء، منها من خلال القاهرة ، ومن خلال العريش ومن خلال البحر، وكانت كل السيناريوهات على الطاولة . 

وحول المستشفى الميداني، أكد أنه يعمل الآن بكل طاقته ويقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع الأشقاء في غزة. 

وحول الجهود الأردنية الدبلوماسية، أوضح أن هناك جهد سياسي كبير، وتم توظيفه على المستوى العربي والعالمي، وهناك حراك مستمر، منوهاً اننا لن نتوقف إلى أن تتوقف الحرب وتنتهي هذه المأساة غير المسبوقة في غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
552525

الصليب الأحمر يوضح عبر برنامج الوكيل تفاصيل استهداف قافلة مساعدات في غزة

444

الزعنون لـ برنامج الوكيل: الأطباء في غزة باتوا يتبعون مبدأ المفاضلة بسبب الاعداد الهائلة من الإصابات الحرجة

202310287f1b908954b141cf8db5842813746479_CcrbaaA007028_20231028_CBMFN0A001.jpeg_1698491857

خبير عسكري لـ برنامج الوكيل: الاحتلال سيُجبر على الهدنة في غزة والعملية البرية فشلت

اعتقالات.jpg_8beb503e-7840-4de2-9442-817fd12e57f7.jpg-07238cb9-202b-4f7b-89a7-bd00f9afa01c

التميمي لـ برنامج الوكيل: شهيد في الخليل واعتقال أكثر من 1000 منذ بداية العدوان في غزة

22525

أبو بكر لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها ويدمر البنية التحتية

الاحتلال يقتحم.jpg-2e3a78cf-7e6c-4d74-bc16-41ed7ffc86bc

ابو الهيجاء: قوات الاحتلال انسحبت من جنين تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية

أخبار متعلقة
444

الزعنون لـ برنامج الوكيل: الأطباء في غزة باتوا يتبعون مبدأ المفاضلة بسبب الاعداد الهائلة من الإصابات الحرجة

اعتقالات.jpg_8beb503e-7840-4de2-9442-817fd12e57f7.jpg-07238cb9-202b-4f7b-89a7-bd00f9afa01c

التميمي لـ برنامج الوكيل: شهيد في الخليل واعتقال أكثر من 1000 منذ بداية العدوان في غزة

60af3723e60f8

الهيئة الخيرية: مستودعاتنا مليئة بالمساعدات لغزة وطائرات مستمرة خلال الأيام المقبلة

Almawqea2023-10-08-08-26-40-825713

سويلم: إسرائيل تدرك أنه لا مفر من صفقة تبادل الأسرى

19_2023-638328845010559647-55

مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ"الوكيل": الخوف يسيطر على إسرائيل ولم تنجح في تطويع وسائل الإعلام الغربية

w980-p16x9-2023-10-23T210231Z_1958524382_RC2KY3AN7CBI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-HOSTAGES

أبو زايدة لـ"الوكيل": تعامل حماس الإنساني مع الأسرى يضرب الرواية الإسرائيلية ويكشف زيف ادعاءاتها