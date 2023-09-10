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الأحد، 10-09-2023 08:44 ص

"الخط الحجازي": نسعى لتوسيع وجهات الرحلات خلال الـ 3 سنوات القادمة

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الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور المهندس زاهي احمد خليل إن الخط الحجازي الأردني يبلغ طوله 452 كيلو متر من الحدود الشمالية إلى الحدود الجنوبية من طول خط الحجاز كامل بطول 1302 كيلو متر من دمشق إلى المدينة المنورة .اضافة اعلان


وأضاف خليل عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الأحد أن الإدارة المدنية الأردنية لخط الحجاز بدأت عام 1952 وحينها تم تأسيس مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني والتي استمرت 71 عاما لغاية الآن . 

ونوه أن خط الحجاز بالأردن يمتلك 13 قاطرة 8 منها بخارية والتي تعتبر نادرة ويوجد منها في العالم 40 قاطرة أي توجد في الأردن نسبة الخمس من بين دول العالم بالإضافة إلى 5 قاطرات تعمل بالديزل .

وأشار أن عدد من القاطرات تم إجراء لها الصيانة بالكامل من قبل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

ولفت أن خط سير الرحلات يكون من المحطة مروراً بالمناطق السكنية إلى الجيزة مؤكداً أن المؤسسة تسعى لتوسيع وجهات الرحلات متجهين إلى الجنوب .

وتابع" المؤسسة تعمل على إجراء صيانة لخطوط الجنوب والتي تهدف عدة مناطق بالجنوب والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات كحد أقصى".

وأكد أن بعض المحطات تجهزت لاستقبال الزوار منها الخربة السمرا والجسور العشرة .

 




 

 


 

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