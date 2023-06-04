الدفاع المدني: 25 حالة وفاة غرقاً منذ بداية عام 2023

الوكيل الإخباري - رصد

قال الملازم أول من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي بمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في الدفاع المدني ملازم محمد الخطاطبة إن كوادرها تعاملت مع 50 حالة غرق نتج عنها 25 وفاة و 35 إصابة منذ بداية عام 2023.

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وأضاف الخطاطبة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن البرك الزراعية تشكل خطراً على الأطفال وذلك لصعوبة الخروج منها في حالة الغرق بسبب وجود غلاف بلاستيكية شديد الإنزلاق .



ونوه أن أغلب حوادث الغرق تحدث مع الأطفال في السدود والبرك الزراعية والمزارع الترفيهية مشيراً إلى أهمية وجود منقذ في الأماكن المتاحة فيها السباحة .

وحذر الخطاطبة من قيام بعض الأشخاص بقص "خزانات المياه" واستخدامها كقارب يستخدم في السدود مشيراً أنه غير آمنة .



وأطلق الدفاع المدني حملة توعوية خلال فصل الصيف تحذر فيها من حالات الغرق ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب والاقتراب من المسطحات المائية.