الدكتور الشنطي : أسلوب الحياة المتبع سبب آلام العمود الفقري لدى الأردنيين - فيديو

الوكيل الإخباري - أكد استشاري علاج الألم التداخلي الدكتور إحسان الشنطي أن مرضى الحزام الناري يعانون من آلام حادة ، منوها أن ما نسبته 30 % من هؤلاء المرضى يصابون بجلطات قلبية نتيجة للآلام .

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ولفت خلال حديثه الخميس لـ"برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" أن نسبة نجاح العلاج من مرض الحزام الناري ارتفعت عن السابق ، نتيجة للأسلوب المتبع في ذلك .

وأشار الشنطي في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن أسلوب حياة المواطنين يساهم بشكل كبير في ظهور أمراض عدة كأمراض الرقبة والديسك وأمراض العمود الفقري، موضحا أن التدخل الجراحي يتم البحث فيه في حال عدم نجاعة العلاجات العلمية الآخرى.

وشدّد على أهمية تخفيف الوزن واتباع التمارين الرياضية وعدم التدخين حيث تقلل من نسبة ظهور أمراض عدة ، كالرقبة والظهر وأمراض العمود الفقري ، منوها أن هذه الأمراض تطال فئة صغار السن .

" يهمنا في العلاج معرفة مصدر الألم وهنالك طرق متبعة وحديثة في علاج أمراض النخاع الشوكي والعصبي والفقرات من خلال غسل العصب المسبب للألم بعدد من الطرق التي من شأنها التخفيف من وطأة الألم الذي يؤدي إلى اختفائه فيما بعد "، وفق الدكتور الشنطي ، الذي بين أن الألم يسبب حالات اكتئاب والسكري في كثير من الأحيان .

وبين الشنطي أن هنالك العديد من الأشخاص يعانون من أمراض الظهر نتيجة لطبيعة عملهم ، ما يتطلب اتباع العديد من الأمور التي تقلل من وطأة المعاناة.

وتحدث عن آلام الصداع والشقيقة ، حيث كشف أن ذلك يعرف بـ"الصداع التوتري"، أو "صداع الإجهاد"، والذي يمكن علاجه في معظم الحالات بخطوات بسيطة قبل تفاقمه.

وقال " يعد صداع التوتر أكثر أنواع الصداع شيوعا، ويمكن أن يسبب ألما بسيطا أو شديدا في الرأس والعنق".





وثمن الإعلامي الوكيل جهود الدكتور الشنطي ، مستذكرا إنجازاته ومدى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على خدمة الدكتور الشنطي للأردنيين نتيجة لخبراته وكفاءاته العلمية .