السعايدة: جولات تفتيشية على المحطات لتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية بكافة أنواعها

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بأنه تم توجيه كوادر الضابطة العدلية في الهيئة، اليوم الخميس، لإجراء جولات تفتيشية مكثفة على محطات المحروقات الحاصلة على ترخيص لشحن المركبات الكهربائية، للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة لجميع مالكي المركبات الكهربائية بغض النظر عن نوعها ومنشأها سواء أكانت صينية او كورية او امريكية أو غير ذلك.



وأضاف السعايدة، خلال برنامج الوكيل، عبر راديو هلا، الى قرار سابق صدر عن الهيئة بداية عام 2019 ألزم كافة محطات المحروقات الجديدة بتوفير محطة لشحن المركبات داخلها، وعدم ترخيصها إلا بوجود محطة الشحن لمختلف أنواع السيارات، وقال، يوجد اليوم عدة صناعات لمركبات السيارات الكهربائية، مضيفاً أن محطات المحروقات تتخوف من توفير (الادابتر / وصلة) لشحن المركبات الصينية نظرا لأن استخدامها يعتبر مخالفا للتشريعات ويؤثر على السلامة العامة.



ونوه أن منح التراخيص اللازمة للمستثمرين لغايات انشاء محطات شحن عامة يندرج ضمن اختصاص الهيئة واهتمامها بتبسيط الاجراءات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، موضحاً أن صاحب المحطة يشتري آلة شحن من الخارج دون أن يكون معها (ادابتر) وهي الادارة او الوصلة التي تشحن المركبات الصينية، غير أن هذه الوصله لها أثر سلبي على المركبات وعلى المحطة والافراد العاملين فيها، لهذا السبب بعض المحطات ترفض شحنها، إضافة أن التعليمات تحظر استخدامها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة في الأردن.



وكشف السعايدة أن العمل جار مع وزارة الاقتصاد الرقمي، لتوفير خدمة الخرائط ( GPS) الخاصة بمحطات الشحن سواء الموجودة داخل محطات المحروقات او في الأماكن العامة.

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من جهته قال سكرتير لجنة المركبات – قسم الصناعات الهندسية في مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس الحارث الشبول إنه يوجد لجنة تقرر مواصفات شواحن المركبات الكهربائية بغض النظر عن نوع المركبات ( صيني، كوري، أمريكي) .



وأضاف الشبول، خلال برنامج الوكيل على إذاعة هلا، أن تركيب (الادابتر) بين نقطة الشحن ومدخل شحن المركبة الصينية يؤدي إلى ارتفاع حرارة المركبات، ويحدث قطع وتعطيل للاتصال بين نقطة الشحن والمركبة، مضيفاً أن المنع هو بروتوكول ومواصفة عالمية.



وبيّن أن السيارات الصينية في الأردن زاد عددها بشكل كبير، وتقوم محطات المحروقات بتركيب محطات شحن صينية ضمن شروط ومواصفات، مضيفاً اننا ننتظر مستثمرين للدخول على هذا القطاع لتوفير وزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء المملكة التي تقدم الخدمة لجميع أنواع السيارات بكل أنواعها.



وكان قد شكا مواطنون من عدم توفر مدخل شواحن بالمحطات للمركبات الصينية .