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الثلاثاء، 03-01-2023 09:05 ص

الصحة: اجتماع اليوم لمناقشة مستجدات الوضع الصحي بحضور الصحة العالمية

الصحة: انخفاض إصابات و إدخالات الفيروس المخلوي في الاردن

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الوكيل الاخباري - رصد
كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إن اجتماع لجنة الأوبئة لبحث مستجدات الوضع الصحي العام في الأردن اليوم سيطرح ثلاثة ملفات للنقاش بها ( الفيروس التنفسي المخلوي، و الكوليرا ،بالإضافة إلى السلالة الجديدة من كورونا) .

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وأضاف الشبول الثلاثاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن اجتماع لجنة الأوبئة لن يخرج بتغيرات جوهرية منوهاً أنه سيكون بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي.


وقال إن وزارة الصحة لديها المتسع لعلاج مصابي الفيروس التنفسي المخلوي وتحديداً فئة الأطفال مضيفاً أن نسبة الإدخالات والإصابات في الفيروس المخلوي بانخفاض .


وأشار أن العطلة الشتوية لطلبة المدارس والجامعات ستساهم في الحد من الإصابة بالأمراض التنفسية والتي تزداد في فصل الشتاء .


ودعا المواطنين لوضع الكمامة للوقاية من الاصابة بالفيروسات التنفسية والحد من انتشارها خلال فصل الشتاء  .

 




 




 

 


 

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