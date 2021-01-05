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الثلاثاء، 05-01-2021 09:57 ص

خصم جديد للاهالي نسبته 15%

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

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المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي


الوكيل الإخباري - أوضح المستشار القانوني ، والناطــق الإعلامـي باسم المؤسســة العامة للضمان الاجتماعــي ، شامان المجالي، أن المؤسسة وضعت شروطا خاصة للمدارس الخاصة في حال رغبتها الاستفادة من برنامج استدامة.

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وأشار المجالي ، الثلاثاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن عدد المدارس الخاصة التي استفادت من البرنامج وصل إلى (167) مدرسة حتى صباح اليوم .

 

وأكد في معرض حديثه للإعلامي محمد الوكيل، أن هنالك خيارين أمام المدارس الخاصة ، أحدهما تقديم "معزّزات" ودلائل تشير على أنها تأثرت سلبا جراء ازمة كورونا والتي وصل عدد المدارس الخاصة المتضررة أكثر من (520) مدرسة ، والآخر تقديم تعهد لخصم جديد للاهالي نسبته 15% من قيمة الاقساط المدرسية.

 

وزاد المجالي " في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة".

 

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشفت في بيان صحفي سابق صادر عن مركزها الإعلامي آلية تسديد المنشآت المعتمدة ضمن قائمة الأنشطة الأكثر تضرراً المساهمة المترتبة عليها في برنامج استدامة.

 

يُشار أن برنامج استدامة تضمنه أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 وهو برنامج حكومي، وتم العمل به خلال الأسبوع الماضي وهو برنامج تتولى إدارته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

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