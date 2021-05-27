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العمل توضح لـ برنامج الوكيل حول رفع الحد الأدنى للأجور

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الضمان لـ برنامج الوكيل : إعادة النظر برواتب إصابات العمل

الخميس، 27-05-2021 09:37 ص

بعد شكوى مواطن

العمل توضح لـ برنامج الوكيل حول رفع الحد الأدنى للأجور

نت


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيود ، أن  اللجنة الثلاثية للعمل، استثنت القطاعات المصنفة بالاكثر تضررا وغير المسموح لها بالعمل من قرار رفع الحد الأدنى للاجور حتى 31 /5 /2021.

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ولفت الزيود ، الخميس ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الحدّ الأدنى للاجور 260 دينارا للاردني و 230 دينارا لغير الاردني اعتبار من 1 /1 /2021.

 

وأشار ، إلى أنه اعتبارا من بداية الشهر القادم، سيصبح قرار الحد الأدنى للأجور الجديد " نافذا"، للقطاعات التي تم الإعلان عنها.

 

ونوّه الزيود ، أنه بإمكان الموظفين ، الذين لا يتم زيادة رواتبهم وفقا للقرار، التقديم بشكوى إلكترونية عبر منصة حماية ، للوقوف عليها .

 

وبيّن أنه يتم مخالفة المنشآت التي تضرب عرض الحائط بالأنظمة والقوانين ، حيث يتم إحالة المخالفات إلى النائب العام .

 

جاء ذلك بعد شكوى مواطن ، يشير إلى عدم رفع قيمة راتبه وفق قرار "الحد الأدنى للأجور" ، حيث أنه يعمل في شركة تنظيف بأحد المستشفيات الحكومية في محافظة إربد.

 


 




 

 


 

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