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الأربعاء، 05-05-2021 10:08 ص

لعدم توفره محليا

الغذاء والدواء : خلال 10 أيام سيتم تصنيع ' كولشيسين ' محليا

نزار


الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ، أن هنالك نقصا في دواء"كولشيسين" في المملكة ، والذي يستخدم في علاج مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط ، لافتا أنه مرض وراثي.

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وأشار مهيدات ، الأربعاء، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الدواء يستخدم لعلاج أمراض عدة ، وبين أن سبب النقص يعود نتيجة لصعوبة تصنيع المادة الخام ، لنقاوتها، علما أنه يوجد مصانع محدودة تقوم بتصنيعه في العالم .

 

" نبحث في آلية تزويد المملكة، من خلال زيادة الحصص المعتمدة من الخارج للأردن، والعمل على تصنيعها محليا ، وهنالك كمية محدودة منه في الأردن ، الأمر الذي يؤدي إلى نقصه " ، وفق مهيدات.

 

وكشف أنه سيتم تصنيع الدواء محليا خلال (10) أيام ، موضّحا أنه تم منح الدواء في وقت سابق استثناء لغايات الاستيراد ، لافتا إلى أن هنالك بعض الأدوية لا يتم تسجيلها ما يؤدي إلى عدم توفرها في السوق المحلي .

 

جاء ذلك ، على ضوء مناشدة من مواطن تعاني ابنته من مرض "حمى البحر الأبيض المتوسط " ، حيث عدم توافر الدواء منذ شهرين في المملكة .

 

وقد تواصل مواطنون مع "برنامج الوكيل" ، لتوفير دواء "كولشيسين" للمواطن.

 

 




 

 


 

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