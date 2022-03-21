الكلالدة يطالب الأردنيين التأكد من مراكز اقتراعهم قبل الغد

الوكيل الإخباري - قال رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتور خالد الكلالدة إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة جاءت للاطمئنان على سير استعدادات انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

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وأضاف الكلالدة اليوم الإثنين عبر برنامج "الوكيل" على أثير راديو "هلا" أن جلالته وجه بعدم التهاون إزاء أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها منوها أن الهيئة تحرص على ذلك.



ونوه أن الهيئة ستتحقق من حاجة تمديد وقت الاقتراع إلى ساعتين إضافيتين.



ودعا الكلالدة من المواطنين إلى الاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمّان، عبر إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية مطالبا التأكد من مراكز اقتراعهم قبل يوم غد الثلاثاء .













