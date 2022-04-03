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الأحد، 03-04-2022 11:43 م

المعونة : سيتم صرف الدعم التكميلي لجميع المستفيدين خلال الاسبوع الحالي

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور انه سيتم صرف الدعم التكميلي لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم خلال الاسبوع الحالي ، مشيراً ان عدد كبير من المواطنين استلموا مستحقاتهم المالية .

واكد عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ان الصندوق تزود بالدعم المالي من وزارة المالية يوم الاربعاء الماضي وبوشر مباشرة بالصرف .

وبين ان بعض المشاكل بالمحافظ الخاصة بالمستفيدين قد تتسبب في تأخر الصرف مشيراً انه يجب التأكد من صلاحيتها من قبل المستفيدين .

ولفت ان الصندوق مقدر للوضع المعيشي للمستفيدين خاصة في شهر رمضان المبارك .

وبين انه بإمكان المواطنين الذين يريدون الاعتراض لعدم شمولهم بالدعم التكميلي ، التقديم عبر المنصة الخاصة للتظلم ، ومن يثبت صحة اعتراضه سيتم الصرف له مباشرة .

وبين ان المبلغ المرصود للدعم التكميلي 140 مليون دينار ، وعدد المستفيدين 120 الف مواطن ، وان الحد الادنى للدعم 40 دينار والحد الاعلى 100 دينار .

وشكا مواطنون من تـأخر صرف الدعم التكميلي مع بداية شهر رمضان المبارك ، خاصة مع الارتفاع في الاسعار الذي تشهده الاسواق الاردنية .

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