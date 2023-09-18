المياه: لا زيادة على فواتير المواطنين حتى نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري - رصد

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن فاتورة المياه ستصدر شهرياً لجميع محافظات المملكة اعتباراً من شهر أيلول الحالي ولا زيادة أو تغيير على قيمة فاتورة المياه لغاية نهاية العام الحالي.وأضاف سلامة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن زيادة قيمة تعرفة المياه ستبدأ مع بداية شهر 12 تشرين الأول لعام 2023 وستظهر مع الشهر الأول للعام القادم 2024.ونوه أن 92% من فواتير المياه للقطاع المنزلي التي تم تتبعها خلال السنوات الماضية من الاستهلاك المنخفض، مؤكداً أنه لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 6 م شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ قيمة الدعم لها 1.80 قرشاً لكل م3 وفق الهيكلة الجديدة.وتابع" فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30 م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42 م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.وأشار أن الحكومة ستستمر في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.وقال " مثال على زيادة التعريفة وفق الهيكلة الجديدة إن من تبلغ قيمة فاتورة أقل من 2.40 قرشاً شهرياً لن يكون عليه أي زيادة، ومن تبلغ قيمة فاتورته 5.47 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 48 قرشاً ومن تبلغ قيمة فاتورته 10.51 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 84 قرشاً ،ومن تبلغ قيمة فاتورته 19.93 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 1.32 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 31.93 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 2.22 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 62.50 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 4.62 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 98.77 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 9.18 قرشاً."ووافق مجلس الوزراء، الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.