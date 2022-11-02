الوطني للأمن السيبراني يدعو الأردنيين إلى الحفاظ على معلوماتهم عبر الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري - رصد

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قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة إن مشاركة المركز لأول مرة في معرض سوفكس العسكري لعام 2022 يهدف إلى عرض الإطار الوطني للأمن السيبراني في المملكة.وأضاف المحارمة اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الأمن السيبراني يعتبر جزء من أمن المعلومات التي يتم طرحها من خلال الإنترنت لافتا إلى أهمية الأمن السيبراني الذي يعد جزء من المنظومة الدفاعية وحماية الوطن والمواطنين.ودعا الأردنيين إلى الحفاظ على معلوماتهم عبر الهواتف الذكية و على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الوعي في معرفة أهمية المعلومة وسريتها.وشدد أن المركز يهدف إلى زيادة الوعي لدى المواطنين نحو معرفة أهمية المعلومات وحماية الخدمات الإلكترونية والتطور في مجال بناء القدرات من خلال تدريب الأفراد.وشارك المركز الوطني للأمن السيبراني في معرض سوفكس العسكري لعام 2022 بنسخته الـ 13، والذي يعد الأكبر من نوعه في مجال معدات العمليات الخاصة على مستوى العالم في العقبة.