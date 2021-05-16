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الأحد، 16-05-2021 10:25 ص

برنامج الوكيل .. فخر بفلسطين واعتزاز بالأردنيين

نت


الوكيل الإخباري - خصّص ، "برنامج الوكيل " ، والذي يُبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا "  ، حلقة اليوم الأحد ، للحديث عن نضال شعب يستحق أن يُذكر ، وعن المقاومة الفلسطينية من أجل حقّ مشروع .

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وتطرّق الإعلامي محمد الوكيل ، للحديث عن النضال الفلسطيني ، الذي كان وما زال وسيستمر من أجل القضية التي طالما في أولويات الأردن ، قيادة وشعبا ، من منطلق الوصاية الهاشمية التي تعتبر بوصلة للانتماء ، والتضامن مع الشعب المناضل .

 

وعرّج على أهم المواقف للأردن ، التي تدعم وتساند الفلسطينيين ، للتخفيف عنهم  وطأة الاحتلال ، حيث الانسلاخ عن الأعراف والإنسانية ، والضحية شعب ما زال يضحي بروحه من أجل القدس وترابه ، ومن أجل المسجد الأقصى المبارك.

 

ولفت الإعلامي محمد  الوكيل،  إلى أن زحف الأردنيين باتجاد الحدود مع الأراضي الفلسطينية ، يؤكد على مدى التضامن الأردني مع الشعب الفلسطيني، ويعزز مدى العلاقة المتينة والّلحمة الوطنية بين الأردنيين والفلسطينيين .

 

العديد من الرسائل الصوتية انهالت على "برنامج الوكيل" ، من أردنيين ، وصفوا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بالكفاح ، والقوة ، والاستبسال ، معبّرين عن فخرهم بـشموخ الفلسطينيين ، الذي أضحى مثالا يحتذى به في العالم .

 

وأشار عدد منهم أن فلسطين دولة صمود ، ودولة العزّة والكرامة ، مستعرضين "جُبن " الاحتلال ، في مواجهة المقاومة، مفتخرين بعزيمة وإرادة أهالي الحصار وأهالي المواجهات.

 

وقد كانت للأغاني الأردنية التي تتغنّى بالشعب الفلسطيني مساحة واسعة ، ما استنهض العزائم في حلقة كانت قطرة من بحر الانتماء الأردني لفلسطين  .

 

 

 

 




 

 


 

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