برنامج الوكيل يستذكر الفنان الراحل متعب السقار

الوكيل الإخباري- استذكر الإعلامي محمد الوكيل ، عطاء الفنان الراحل متعب السقار ، الذي رحل أمس السبت ، مُخلفاً إرثا وطنيا ، من الأغاني التي كان لها وما زال أطيب الأثر لكلّ من استمع إليها.

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ولفت الإعلامي الوكيل، الأحد ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الراحل السقار ، عُرف عنه تواضعه ، ووطنيته ، وإنسانيته ، التي تعانق أفئدة محبيه ، ما جعل الأردنيين يستذكرون مناقبه وأغانيه التي أصبحت ذكرى عبقة من رائحة الفنان الراحل.

ونعاه - الوكيل- بكلمات مؤثرة ، مقدّما التعازي الحارة لعائلة الفنان متعب السقار ، مشيرا إلى العناية الملكية التي تلقّها الراحل السقار ، بعد إصابته بوعكة صحية ، خلال الفترة الماضية .

وكانت أغاني السقار الراقية بكلماتها ، الرائعة بألحانها ، حاضرة في "برنامج الوكيل" ، على وقع الترحّم عليه ، والدعاء له بالرحمة والمغفرة ، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.