برنامج الوكيل يعود لمتابعيه اعتبارا ً من الغد

الوكيل الاخباري - يعود "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا "، ويقدمه الإعلامي محمد الوكيل ، يوم غد الأحد الموافق 14/4/2024 ، بعد توقف بث البرنامج اثر خضوع الزميل الاعلامي محمد الوكيل لعملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

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ويباشر فريق البرنامج بإستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 .



وكان يعاني الزميل الوكيل من آلام الدسك الشديدة والتي تطلبت تدخلاً جراحياً دقيقاً، حيث أُجريت العملية في مستشفى الرشيد العام.



يذكر أنه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الأردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .



واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.