الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 10:12 ص

بعد مناشدته لـبرنامج الوكيل .. كفيف يبصر النور ويرى أطفاله

مه
تعبيرية


الوكيل الإخباري - شاءت الأقدار أن يُبصر النور ، وأن يرى أطفاله ، بعد أن كان كفيف البصر ، وبفضل الله أصبح المواطن علي المسالمة يرى الحياة بألوانها ، ويرى طريقه ويرى عائلته ومحبيه .

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المواطن المسالمة ، تواصل في وقت سابق مع "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، ليبثّ شكواه بعدم قدرته على الرؤية ، ما حدا بفاعل خير بالتبرع بتكلفة عملية زراعة القرنية ، التي تكلّلت بالنجاح ، حيث تمكّن من الإبصار (أنقر هنا).

 

مواطنون ، تساءلوا عن حالة المواطن ، حيث تواصل الإعلامي محمد الوكيل معه اليوم الخميس - المسالمة - واطمأن عن حالته ، مشيرا أنه أصبح "مبصرا"، بعد أن كان كفيفا.

 

وقد استشعر مستمعو "برنامج الوكيل" بمدى الفرحة من خلال صوته ، حيث تمكّن من احتضان أطفاله ، والنظر إليهم بشغف الأبوة ، حيث حُرم من رؤيتهم لفترة من الوقت .

 

وكان مدير بنك العيون ، الدكتور معاوية البدور ، تكفّل بإجراء العملية للمواطن ، الأمر الذي بدّد عن المسالمة اليأس ، بأمل من أهل الخير.

 

 

 

 




 

 


 

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