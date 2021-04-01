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دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

الخميس، 01-04-2021 09:20 ص

دودين لـ برنامج الوكيل : فرض الحظر الشامل قرار صعب على الجميع

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين لبرنامج الوكيل ان 160 الف اسرة ستحصل على دعم نقدي مباشر من الان ولغاية نهاية العام الحالي .

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واضاف دودين ان 148 مليون دينار تم رصدها لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في عدد من القطاعات منها الزراعة والصناعة والسياحة والصحة وقطاع الاتصالات وسيتم دفع نصف رواتب العاملين في هذه القطاعات من قبل الحكومة .

 

واكد دودين ان قلق الحكومة أدى الى فرض الحظر الشامل والاغلاقات وهو أمر صعب على الجميع لذلك تم اعفاء العديد من القطاعات من الرسوم المستحقة عليهم .  

 

 

 

 


 




 

 


 

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