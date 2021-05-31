ستيني يعاني السرطان ومرض الكلى يروي تفاصيل مؤلمة عبر 'برنامج الوكيل'

الوكيل الإخباري - قصّته المؤلمة أثارت الأردنيين، بعد أن بثّ شكواه ، الإثنين ، عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا".

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ستيني يقطن في محافظة الزرقاء ، يعاني من مرض السرطان ومن مرض الكلى ، تحدّث مع الإعلامي محمد الوكيل ، بصوت غلبه الحزن ، أمام الأمل ، وغلبه الألم أمام الصبر والإرادة ، على وقع ضيق حالته المادية، التي زادت من وطأة معاناته .

المرض والفقر يُسيطران على المواطن الأردني - نتحفظ عن ذكر اسمه - وأصبح صوته "المبحوح" يسيطر كذلك على مساحة واسعة من البرنامج ، نتيجة لتفاصيل حياته المؤلمة، حيث بكاؤه الذي كان له نصيبا واضحا خلال حديثه على الهواء .

وناشد المواطن عبر "برنامج الوكيل" ، أن يتم غسل الكلى في أقرب مستشفى.

الأردنيون انهالوا باتصالاتهم للاطمئنان على المواطن، ومن أجل مساعدته من منطلق عمل الخير ، حيث البوصلة الإنسانية التي اعتاد عليها الأردنيون.

ومن جهته تعهّد الإعلامي الوكيل ، بمساعدته والوقوف على حالته الصحية .