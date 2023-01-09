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الإثنين، 09-01-2023 09:00 ص

سلطة البترا: الطرق المؤدية للبترا سالكة والحركة السياحية طبيعية

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - رصد 
أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن الحركة السياحية في البترا تسير بشكل طبيعي بالتزامن مع تساقط الثلوج على المناطق الجنوبية للمملكة .

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وقال الفرجات في حديث لـ "برنامج الوكيل" على راديو هلا ، إن تساقط الثلوج بدأ مع ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية لمدينة البترا الاثرية – الشوبك – وادي موسى فيما عملت الآليات على فتح الطريق ورفع التراكمات الثلجية  منوهاً أنه تم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.


وأشار أن الجنسية الأمريكية هي أبرز الجنسيات المرتادة للبترا ، تليها الجنسيات الأوروبية ، مشيراً أن موسم رأس السنة الميلادية استمر لغاية 6 كانون الثاني الحالي .


وقال "أن عدد السياح الذين يزورون البترا يومياً يصل إلى 1500 سائح" لافتا أن الموسم السياحي مبشر.

وختم أن 1000 سائح سيصل في باخرة سياحية إلى العقبة اليوم  .

 

 


 




 

 


 

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