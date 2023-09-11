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الإثنين، 11-09-2023 09:11 ص

سلطة البترا: 900 ألف سائح زار البترا منذ بداية العام ونتوقع الوصول لأكثر من مليون سائح

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الوكيل الاخباري - رصد
قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات إن 900 ألف سائح زاروا البترا منذ بداية العام وحتى الآن متوقعاً الوصول إلى مليون زائر مع بداية شهر تشرين الأول (10) المقبل .

وأضاف الفرجات عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الإثنين أن الموسم السياحي في البترا مستمر واصفاً الحركة السياحية بـ "القوية".

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ولفت أن الجنسية الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من زائري البترا ويليها الجنسيات الأوروبية مشيراً أن طيران منخفض التكاليف ساهم بارتفاع نسبة الزوار من بعض الدول مثل (بولندا، هنغاريا، تشيك).

وعلى صعيد آخر أكد أن صيانة الشارع السياحي المؤدي لفنادق البترا قيد التنفيذ مؤكداً أنه خلال 3 أيام يتم العمل على الحد من الغبار الناتج عن مسح الشارع قبل تعبيده.


 




 

 


 

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