شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري -رصد

قال مدير مبيعات شركة "SILVUS TECHNOLOGIES "بالشرق الاوسط وشمال افريقيا العقيد الركن المتقاعد المهندس صلاح يوسف عثمان إن الشركة الامريكية SILVUS شاركت للمرة الثالثة في سوفكس لعرض أجهزة جديدة مواكبة للتطور.

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ولفت العثمان اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" إلى أهمية المشاركة في معرض سوفكس لعرض منتجات الشركة على مختلف الأجهزة الأمنية الأردنية والعربية ، وابرزها منتجات الشركة المميزة والخاصة بالأمن العام والعمليات الخاصة والتي تختص باجهزة الاتصالات بين ضباط الامن والعمليات الخاصة بالصوت والصورة.



علماً أن شركة SILVUS الأمريكية تأسست عام 2004 ومركزها في لوس أنجلوس والتي تعمل في مجال الطائرات المسيرة وأجهزة أخرى لدعم القوات الخاصة.



يشار إلى أن المهندس صلاح من متقاعدي سلاح الجو الملكي ويشغل منصب مدير مبيعات شركة "SILVUS TECHNOLOGIES "بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن الاردنيين المتميزين العاملين بالشركات الامريكية الخاصة.

