كاسوتك: تعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي من خلال المشاركة في سوفكس

الوكيل الإخباري - رصد

قال مدير تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة – كاسوتك ناصر عربيات إن "كاسوتك" علامة فارقة عالمية بتدريب وحدات العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب .

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وأضاف عربيات اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن أهمية مشاركة كاسوتك في معرض سوفكس جاءت لتعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي بتدريب وحدات العمليات الخاصة .



وأشار أن كاسوتك يمثل الجناح التسويقي لمعرض سوفكس 2022 وذلك لتعزيز التعاون بينهما في مكافحة الإرهاب.



وتابع " يتم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وانعكاسها على العالم بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني" .



انطلق معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 اليوم الثلاثاء بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .



