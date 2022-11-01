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الثلاثاء، 01-11-2022 10:19 ص

كاسوتك: تعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي من خلال المشاركة في سوفكس

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الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير تطوير الأعمال في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة – كاسوتك ناصر عربيات إن "كاسوتك" علامة فارقة عالمية بتدريب وحدات العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب .

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وأضاف عربيات اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن أهمية مشاركة كاسوتك في معرض سوفكس جاءت لتعزيز صورة الأردن على المستوى العالمي بتدريب وحدات العمليات الخاصة .


وأشار أن كاسوتك يمثل الجناح التسويقي لمعرض سوفكس 2022 وذلك لتعزيز التعاون بينهما في مكافحة الإرهاب.


وتابع " يتم تطوير الصناعات الدفاعية المحلية وانعكاسها على العالم بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني" .


انطلق معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2022 اليوم الثلاثاء بنسخته الـ 13 لأول مرة في العقبة لعرض منتجات حديثة بمشاركة 300 عارض من 38 دولة .


 




 

 


 

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